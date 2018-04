Aliado de Arruda pede afastamento da CPI no DF O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wilson Lima (PR), confirmou que o deputado Geraldo Naves (DEM) pediu à Mesa Diretora da Casa para ser afastado da CPI da Corrupção e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A CPI investiga o esquema de corrupção no governo local, conhecido como "Mensalão do DEM", e a CCJ é responsável pela análise dos três pedidos de impeachment do governador José Roberto Arruda, que é apontado, em inquérito policial, como chefe do esquema.