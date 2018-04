Aliado de Arruda entra com pedido de habeas no STF A defesa do jornalista e ex-deputado distrital Geraldo Naves Filho (DEM) deu entrada na manhã de hoje em pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) requerendo a liberdade do parlamentar. No dia 11, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu mandado de prisão preventiva contra Naves em razão de seu suposto envolvimento em tentativa de suborno a testemunhas do esquema de corrupção conhecido como mensalão do DEM. Os advogados do ex-deputado solicitam ainda a revogação da ordem de prisão do STJ e o arquivamento do inquérito movido contra o jornalista.