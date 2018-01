Aliado da família Sarney será líder do governo de Flávio Dino no Maranhão

São Luís - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), anunciou na tarde deste domingo, 1º, o deputado Rogério Cafeteira (PSC) como líder do seu governo na Assembleia Legislativa do Estado. O anúncio surpreendeu a classe política maranhense, uma vez que o parlamentar é aliado histórico do grupo do ex-presidente José Sarney.

Flávio Dino que prega o fim do poder do clã Sarney, indicou como líder de seu governo um histórico aliado da oligarquia que governou o Maranhão por quase 50 anos. Rogério Cafeteira (PSC) é sobrinho do ex-senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA).

Eleito sob o discurso da mudança e do fim de privilégios, Dino contemplou Cafeteira com o posto como parte de um acordo para a vitória do seu padrinho político, o deputado Humberto Coutinho (PDT), para a presidência da Assembleia Legislativa.

Rogério Cafeteira cumpre seu segundo mandato como deputado estadual. Entre 2010 e 2014 foi uma das principais vozes na defesa do governo Roseana Sarney (PMDB). Na eleição de outubro do ano passado apoiou a candidatura de Lobão Filho (PMDB) para o governo.

O novo líder do governo disse que foi convidado para o cargo pelo Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares (PSB) e pelo secretário de Articulação Política, Márcio Jerry (PCdoB). "A Roseana (Sarney), quando anunciou sua aposentadoria, ela deixou seu grupo bem livre para fazer o que quiser. Hoje eu estou alinhado ao novo governo", afirmou."Tenho uma relação muito boa com a Roseana Sarney, somos amigos e nada mudará entre a gente, mas hoje estou livre e sendo prestigiado por outro grupo político".

Para o secretário de Articulação Política, disse que não vê incoerência no fato de o grupo político do governador receber novos aliados, pois "todos agora já desceram do palanque".