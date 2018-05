Aliado ao PMDB paulista, Serra defende força da política local

Com apoio declarado do diretório paulista do PMDB para eventual candidatura a presidente em 2010, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), defendeu nesta quinta-feira, 24, a importância da política nos Estados para a definição do cenário nacional. "Política local em um país continental como o Brasil tem uma importância enorme."

Questionado se achava que a relevância da política local superava a da política nacional, o tucano respondeu: "Não diria que é mais importante, mas é um ingrediente que a gente costuma esquecer e que, na hora H, tem uma presença muito forte." Serra aproveitou para cortejar o PMDB. "As relações com o PMDB sempre são importantes porque ele é um partido importante", disse.

No âmbito nacional, os peemedebistas estão indefinidos quanto ao candidato que apoiarão em 2010, se o PT ou o PSDB. Serra e a presidenciável petista Dilma Rousseff disputam a aliança com o PMDB. Em São Paulo, o presidente estadual do partido, Orestes Quércia, já declarou apoio a Serra. O PMDB, no entanto, compõe a base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.