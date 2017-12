Alguns supersalários podem ter base legal, diz Marco Aurélio O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello sinalizou, nesta quinta-feira, 30, que é possível que alguns supersalários do Judiciário tenham respaldo na legislação e, portanto, não possam ser cortados. Segundo Marco Aurélio, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é necessário verificar se a situação dessas pessoas é anterior à criação do teto salarial do funcionalismo público. "O que precisamos perceber, pelo menos sob a minha ótica, é se a situação deles é anterior ao teto", afirmou. A palavra final sobre os cortes nos supersalários deverá ficar com o STF, tribunal integrado por Marco Aurélio e outros dez ministros. O ministro ponderou, no entanto, que é necessário avaliar caso a caso a situação dos supersalários do Judiciário. "Quando há uma modificação substancial, surgem sempre resistências. O que nós temos de ver é se o patamar remuneratório alcançado foi legitimamente e se ele foi antes da Carta (Constituição)", afirmou.