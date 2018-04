Alguns cargos no Dnit serão privativos a concursados O Ministério dos Transportes determinou que apenas servidores de carreira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) poderão ser nomeados para cargos de coordenação-geral, superintendências regionais e chefes dos serviços de Administração e Finanças e de Engenharia das superintendências regionais do órgão. Nota divulgada pelo Ministério informa que foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Portaria nº 329, que torna privativa a ocupação desses cargos por funcionários concursados.