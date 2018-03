Algumas pessoas comemoraram PIB negativo, diz Lula

Em evento na região metropolitana de Curitiba nesta sexta-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu que membros dos partidos de oposição viram na retração de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2009 uma vitória eleitoral. A informação foi divulgada na quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Eu vi a cara de algumas pessoas falando do resultado do PIB", disse o presidente. "De algumas, até a ponta de um sorriso de 'finalmente pegamos o Lula', porque o PIB do Lula não cresceu", criticou, em tom de brincadeira.De acordo com o presidente, tem gente comparando seu desempenho "até com o Marechal Deodoro da Fonseca", primeiro presidente da República.

A queda do PIB em 2009 representa o primeiro resultado negativo da atividade econômica brasileira desde 1992. Naquela época, o PIB ficou negativo em 0,5%.

TCU

Lula discursou durante a inauguração da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na grande Curitiba. Principal obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Paraná, o Repar foi uma das quatro obras da Petrobrás que o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que fossem retiradas do Orçamento da União de 2010.

Mais cedo, em entrevista à Rádio Banda B, Lula abordou o tema, que tem classificado como excessos da maquina fiscalizadora. "Sou favorável a toda e qualquer fiscalização que façam, até 24 horas, via satélite. Acontece que as coisas são complicadas. Muitas vezes as pessoas levantam suspeitas de uma obra, paralisa a obra e só depois da obra paralisada chega a conclusão que está correta. Quem paga o prejuízo da obra paralisada? Não aparece. O povo brasileiro paga porque não tem obra", disse.