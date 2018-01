Alexandre Baldy é nomeado ministro das Cidades

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 22, a nomeação do deputado Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga (sem partido-GO) para o comando do Ministério das Cidades. A posse do novo ministro ocorre nesta quarta-feira, às 15h30, em cerimônia no Planalto.

Baldy assume o posto em substituição ao deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do cargo na semana passada, antecipando a reforma ministerial que deve ser feita até o final do ano pelo presidente Michel Temer.

Cenário. A opção de Baldy no lugar do tucano Bruno Araújo, que pediu demissão na semana passada, tem sido destacada por interlocutores do presidente como uma escolha que ajuda a organizar parte da base. Araújo era acusado de beneficiar seu Estado, Pernambuco, na distribuição de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Baldy já prometeu que vai redistribuir casas em benefício ao PMDB e partidos do Centrão.

A articulação, que foi feita diretamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), segundo uma fonte, pode ajudar numa eventual manutenção de Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo.

O cargo do tucano da Bahia está sendo pleiteado pelo PMDB e outras siglas do Centrão, mas Temer tem dito que não fará "nada com pressa". A avaliação é que a escolha de Baldy mostra uma costura eficiente do governo e ajuda a retomar a pauta da previdência. Após a escolha de seu aliado, Maia já anunciou que pretende colocar a reforma em votação na primeira semana de dezembro.

