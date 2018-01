Alessandro Molon troca o PT pela Rede

São Paulo - O deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ), um dos vice-líderes do PT na Câmara, se desfiliou nesta quinta-feira, 24, do partido para se filiar a Rede Sustentabilidade, partido criado pela ex-ministra Marina Silva que teve seu registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira.

Nas eleições de 2014, Molon foi o deputado mais votado do PT no Rio de Janeiro, com 87 mil votos. Em 2008 ele disputou a prefeitura da capital, mas recebeu pouco apoio do PT. Com a adesão, a Rede passará a contar com dois deputados na Câmara. Na quarta, o deputado Miro Teixeira, também do Rio de Janeiro, deixou o Pros e migrou para a Rede.

O pedido de desfiliação foi feito em uma carta enviada ao diretório municipal do partido no Rio de Janeiro. A Rede foi o 34º partido registrado do País - no último dia 15, o TSE autorizou a criação do Partido Novo.

O grupo de Marina Silva tentou obter o registro em 2013.A ideia era lançar a ex-ministra à Presidência pela sigla, mas acabou disputando pelo PSB. A Rede espera novas adesões na semana que vem.

Molon é o nome mais cotado para disputar a prefeitura do Rio em 2016. Outra hipótese é uma aliança com Psol, que lançará o deputado estadual Marcelo Freixo na disputa.