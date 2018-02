Alerj investiga deputada do PSOL por cotização A Corregedoria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vai concentrar a investigação contra a deputada estadual Janira Rocha (PSOL) na denúncia de que ela recolhia parte do salário recebido pelos assessores. Se confirmada, essa prática, chamada de cotização, pode caracterizar quebra do decoro parlamentar. Janira também é acusada, por dois ex-assessores, de desviar dinheiro do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Sindsprev/RJ), do qual ela foi diretora, para usar na própria campanha e na organização do PSOL.