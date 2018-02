Alerj cassa mandato de ex-chefe da polícia civil do Rio O deputado estadual e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Álvaro Lins (PMDB) foi cassado por quebra de decoro pelo plenário da Assembléia Legislativa (Alerj) com a quantidade exata de votos necessários, 36. Dos 70 deputados estaduais da Alerj, 63 estavam presentes à sessão que teve votação secreta em cédula. A cassação de Lins foi decidida no último voto apurado. No total, 36 deputados foram favoráveis à cassação, 24 contrários e 3 se abstiveram. Álvaro Lins foi indiciado pela Polícia Federal por formação de quadrilha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e descaminho. Ele teria operado uma organização criminosa que usou a estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro para cometer os crimes. O agora ex-deputado acompanhou a votação do plenário e fez discurso se dizendo vítima de perseguição da Polícia Federal e da imprensa. "Foi uma vitória do Estado democrático e de direito. Essa foi uma votação simbólica para a Alerj e sem dúvida melhora a imagem da Casa", disse o deputado Marcelo Freixo (PSOL). (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; texto de Mair Pena Neto)