Alencar volta a ser internado em SP O vice-presidente José Alencar, de 76 anos, foi internado ontem, às 5h45, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim assinado pelos médicos Antônio Carlos Lira e Riad Younes, foi realizado procedimento de radiofreqüência como parte do tratamento de tumor abdominal. Alencar tem alta prevista para hoje de manhã. Segundo a assessoria do Sírio-Libanês, o procedimento foi realizado "sem intercorrências". Em dois anos, esta é a sétima internação de Alencar em São Paulo para tratamento de câncer. Ele está sob os cuidados da equipe coordenada pelos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil.