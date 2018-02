Alencar volta a ser internado e fará hemodiálise

SÃO PAULO - O ex-vice-presidente da República José Alencar voltou a ter sangramento intestinal na manhã desta terça-feira, 4. Por conta da hemorragia, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 4.

Segundo boletim médico do hospital, estão sendo feitos exames para averiguar o local exato do sangramento e definir qual será o melhor tratamento. Alencar reiniciou o tratamento para o câncer pela manhã e será submetido à sessão de hemodiálise ainda hoje.

As equipes médicas que acompanham o vice-presidente são coordenadas pelos médicos Paulo Hoff, Raul Cutait, Roberto Kalil Filho, Paulo Ayroza Galvão, Yana Novis, David Uip, Miguel Srougi e Francisco César Carnevale.

O ex-vice-presidente foi hospitalizado no último dia 22 para tratar uma hemorragia digestiva grave decorrente de um tumor no intestino. Ele já passou por mais de 15 cirurgias por causa dos tumores na região abdominal. Hoje, ele retomou as sessões de quimioterapia.