Alencar volta a hospital de SP para retomar tratamento

O vice-presidente da República, José Alencar, será novamente internado nesta quinta-feira, 24, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para continuar o tratamento quimioterápico contra um câncer do abdome. A assessoria de imprensa do hospital confirmou a internação, porém não soube dizer o horário em que ela ocorrerá. Mesmo fora das melhores condições físicas, Alencar, de 76 anos, compareceu ontem ao primeiro encontro ministerial do ano, no Palácio do Planalto, em Brasília, e foi bastante elogiado. O vice-presidente deixou o Sírio-Libanês no sábado, depois de permanecer uma semana internado para combater um quadro infeccioso.