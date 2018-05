Alencar volta a fazer quimioterapia em SP O vice-presidente da República, José Alencar, iniciou ontem o tratamento de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar chegou ao hospital às 11h40 e saiu no início da tarde. A continuação do tratamento está prevista para a próxima semana. Na sexta-feira, depois de constatar o crescimento do seu tumor, o vice desistiu do tratamento experimental a que se submetia, em Houston, nos EUA.