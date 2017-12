Alencar vai passar por cirurgia abdominal em Nova York O vice-presidente José Alencar será submetido na terça-feira a uma cirurgia abdominal, em hospital de Nova York. A cirurgia tem início marcado para as 10 horas (horário de Brasília) e deve durar cerca de três horas e meia, segundo assessoria da Vice-Presidência que acompanha Alencar nos EUA. O tratamento está sendo realizado no Memorial Sloan-Kettering Center, sob os cuidados do oncologista dr. Murray Brennan. Nesta segunda, o vice-presidente faz mais um exame pré-operatório. Em julho deste ano, Alencar já havia sido submetido a uma cirurgia abdominal, em São Paulo. Mas ao refazer exames em outubro, logo após o segundo turno das eleições presidenciais, foi informado da necessidade da continuação do tratamento do tumor na região do abdome. O vice-presidente se submeteu a uma cirurgia no dia 18 de julho, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para a retirada de um tumor de quatro centímetros, constatado depois como maligno. Alencar comunicou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, que ficará fora do País por cerca de 30 dias, já que, em dezembro, em data ainda não marcada, deverá ocorrer no TSE a diplomação do presidente Lula e de José Alencar para o segundo mandato.