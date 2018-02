Alencar vai ao Sírio para fazer exames O vice-presidente José Alencar, de 77 anos, esteve ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer exames de rotina que integram o tratamento ao qual vem se submetendo para combater um câncer. De acordo com boletim divulgado pelo hospital, o quadro de Alencar está dentro da normalidade. O vice-presidente luta desde 1997 contra o câncer e, em janeiro, passou por cirurgia de 18 horas. Recentemente, exames indicaram a volta de tumores malignos no abdome e a perda de eficácia dos medicamentos tradicionais. No mês passado, ele esteve nos EUA para fazer um tratamento experimental.