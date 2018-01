Alencar terá velórios em Brasília e BH, diz nota O Hospital Sírio-Libanês confirmou na noite de hoje que o corpo do ex-vice-presidente José Alencar será velado amanhã, a partir das 9h30, no Palácio do Planalto, em Brasília. Em nota distribuída hoje, o hospital informou que Alencar também será velado na quinta-feira, 31, no Palácio da Liberdade, antiga sede do governo mineiro em Belo Horizonte, das 8h30 às 13 horas. O boletim é assinado pelo diretor técnico do hospital, Antônio Carlos Onofre de Lira, e pelo diretor clínico, Paulo Galvão Ayroza.