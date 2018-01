Alencar terá alta do hospital neste fim de semana O vice-presidente José Alencar deixará neste fim de semana o hospital Sírio-Libanês, onde se recupera de uma cirurgia de extração de um tumor localizado na região abdominal. A informação foi divulgada em boletim médico distribuído pela assessoria de imprensa do hospital, que, todavia, não esclareceu se a liberação ocorrerá no sábado ou no domingo. Ainda segundo boletim, Alencar apresenta recuperação satisfatória, alimenta-se normalmente e passa bem. Alencar foi operado na última terça-feira para extrair o tumor detectado em um exame de rotina realizado na semana passada. A assessoria do hospital disse não ter previsão para a divulgação dos resultados dos exames de análise patológica, que permitirão dizer se o material coletado é benigno ou maligno. A estimativa inicial, fornecida logo após a cirurgia pelo médico da família, Manoel Cataldo, era de que o resultado ficaria pronto de três a quatro dias após a operação. Desde que foi internado, Alencar evitou receber visitas, com exceção de familiares e amigos próximos. Na manhã de hoje, o vice-presidente se mostrava bem disposto e animado, de acordo com assessores que o acompanham no pós-operatório. Alencar, que ocupou interinamente a presidência durante a viagem do presidente Lula à Argentina, a partir de seu quarto no hospital, também aproveitou para se inteirar do noticiário e conversar com a equipe de seu gabinete para se preparar para retomar suas atividades, segundo informou seu assessor. "Ele está em uma animação danada, já querendo fazer comícios", disse o assessor acrescentando que Alencar não demonstrou qualquer tipo de preocupação em relação às noticias de que o PT poderia estudar sua substituição como vice na chapa de Lula à reeleição.