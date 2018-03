Alencar tem quadro clínico estável, mas ainda delicado O último boletim médico sobre o estado de saúde do ex-vice-Presidente José Alencar informou que ele "evolui satisfatoriamente com quadro clínico estável, mas ainda delicado". Alencar está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Paulo Hoff, Raul Cutait, Paulo Ayroza Galvão, Roberto Kalil Filho, David Uip, Yana Novis e Miguel Srougi.