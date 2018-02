Alencar tem novo sangramento e é internado na UTI O ex-vice-presidente da República José Alencar voltou a ser internado no início desta tarde na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A informação é do oncologista Paulo Hoff, segundo o qual a equipe médica diagnosticou nesta manhã um novo quadro de sangramento. Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Alencar deve ser divulgado ainda nesta tarde. Hoje, como previsto, o ex-vice-presidente foi submetido à sessão de quimioterapia para tratar do câncer no abdome, doença contra a qual luta há mais de 13 anos.