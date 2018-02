Alencar tem melhora, mas ainda não deve receber alta O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 76 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebendo tratamento com antibióticos e de medicamentos de suporte clínico, segundo boletim divulgado pelo hospital no fim da manhã de hoje. De acordo com o boletim, Alencar vem apresentando clara melhora clínica e não houve ocorrência de febre nas últimas 48 horas. Ele permanece internado, entretanto, para o tratamento de alterações hematológicas decorrentes da quimioterapia. Não há ainda previsão de alta médica. O vice-presidente está sob os cuidados da equipe médica coordenada pelos especialistas Paulo Hoff e Artur Katz.