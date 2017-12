Alencar será submetido a cirurgia abdominal O vice-presidente da República, José Alencar, será submetido a uma cirurgia abdominal, marcada para as 10 horas desta terça-feira (horário de Brasília), em Nova York. A operação, que será realizada no Memorial Sloan-Kettering Center, deve durar cerca de três horas e meia. Na última segunda, Alencar realizou os alguns exames pré-operatórios. Esta é a segunda vez que o vice-presidente é submetido a esse tipo de cirurgia. Em julho deste ano, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele já havia feito uma operação para a retirada de um tumor na região abdominal. Alencar informou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, que deve ficar fora do País por aproximadamente 30 dias e retornar em dezembro.