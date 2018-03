Alencar será operado neste domingo para retirada de tumor

O vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, será operado no próximo domingo, 25, para retirada de um tumor abdominal. A informação é da assessoria do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele encontra-se internado desde quinta-feira e passa por avaliações clínicas. A cirurgia será conduzida pela equipe coordenada pelo Dr. Ademar Lopes. De acordo com o boletim médico, o estado clínico do paciente é "satisfatório". Alencar luta contra o câncer desde 1997. O ano passado também foi marcado por diversas internações no Hospital Sírio-Libanês: em setembro, para a retirada de um tumor no abdômen; em novembro, para o tratamento de infecção intestinal; e em dezembro para tratar de uma insuficiência renal.