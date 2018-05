Alencar será operado na quarta-feira por causa de tumor O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, fará nova cirurgia na semana que vem por causa de tumor abdominal. Ele internou-se novamente hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra um câncer a que vem se submetendo desde agosto. Alencar deixou o hospital no início da noite e retornará na terça-feira para a realização da cirurgia no dia seguinte.