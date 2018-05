Alencar será operado amanhã para retirada de tumor O vice-presidente da República, José Alencar, será internado por volta das 18 horas de hoje no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, onde fará exames pré-operatórios para retirada de um tumor abdominal. A cirurgia está agendada para amanhã, às 6h30. Na sexta-feira, o vice-presidente, de 76 anos, internou-se no hospital para dar continuidade ao tratamento com sessões de quimioterapia a que vem se submetendo desde junho. Ele luta contra o câncer desde 1997.