Alencar será internado em SP para retirada de um tumor

O vice-presidente da República José Alencar vai se internar nesta terça-feira, 16, às 18 horas, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A comunicação foi feita pela assessoria de imprensa do próprio hospital. Segundo o hospital, José Alencar vai dar continuidade ao tratamento de um tumor abdominal ao qual está se submetendo. No sábado, o chefe de gabinete da Vice-Presidência da República, Adriano Silva, disse à Agência Brasil que Alencar será operado para a retirada de um tumor.