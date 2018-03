Alencar segue internado em SP mas seu quadro é estável

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, José Alencar, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 12.

De acordo com boletim médico, Alencar "permanece estável do ponto de vista clínico, se recuperando da cineangiocoronariografia (cateterismo) realizada no domingo, 11, pelos médicos Antonio Esteves e Pedro Lemos, para desobstrução da artéria descendente anterior.

A equipe médica que o acompanha é coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff e Paulo Ayroza Galvão.