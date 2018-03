Alencar segue internado em SP em estado estável

SÃO PAULO - O vice-presidente da República, José Alencar, segue internado na tarde de hoje na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim médico, Alencar "permanece estável do ponto de vista clínico, se recuperando da cineangiocoronariografia (cateterismo) realizada no domingo, 11, pelos médicos Antonio Esteves e Pedro Lemos, para desobstrução da artéria descendente anterior".

Neste domingo, o vice recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula permaneceu no hospital por cerca de meia hora e, segundo informou o médico Roberto Kalil Filho, que acompanhou a visita, os dois "conversaram um pouco" e assistiram à final da Copa do Mundo. "Foi tudo tranquilo. O presidente chegou, ficou vendo o final do jogo com ele, conversaram um pouquinho e Lula foi para Brasília. Ficaram batendo papo e vendo o jogo, nada de mais", disse o médico.

Alencar está na UTI acompanhado da mulher, Mariza, segundo o médico. O médico informou, ainda, que José Alencar passará pelas próximas sessões de quimioterapia entre segunda e quarta-feira, antes de ter alta do hospital.