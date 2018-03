Alencar se diz preparado para morrer mas quer viver até quando for digno O ex-vice-presidente da República José Alencar disse esta tarde ao ex-deputado federal Albano Franco que está "preparado para morrer", mas que pretende "viver até quando for digno". O relato foi feito pelo próprio ex-deputado, após visita a José Alencar no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde passou mais de três horas com o ex-vice-presidente, que estava acompanhado por sua esposa, dona Mariza, pelo filho Josué e pelo neto. Quando o ex-deputado chegou à UTI, José Alencar estava cortando o cabelo. O ex-vice-presidente aparentava cansaço, segundo Albano Franco, mas falava normalmente e conversava sobre diversos assuntos. Entre eles, Alencar recordou a época em que era vice-presidente de Albano Franco na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Eles também conversaram sobre os oito ano de governo Lula e Alencar confessou que, apesar de ter passado o período praticamente todo na vice-Presidência da República, ainda prefere ser chamado de senador.