Alencar sai da unidade semi-intensiva e vai para quarto O vice-presidente José Alencar foi transferido para um quarto comum do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde de ontem. Hoje mais cedo, a assessoria de imprensa do hospital havia informado que ele mantinha o quadro estável e que permanecia na unidade coronária (semi-intensiva), onde estava desde a última sexta-feira, 12. No dia anterior, durante sua internação para tratar uma obstrução intestinal, Alencar foi submetido a um cateterismo devido a um enfarte agudo do miocárdio. Alencar ficou apenas um dia na UTI do hospital.