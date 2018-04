Alencar retorna ao Planalto após cirurgia e encontra Lula

Mais de um mês depois de enfrentar 18 horas de cirurgia para retirada de tumores, o vice-presidente da República, José Alencar, retornou nesta terça-feira, 3, ao trabalho no Palácio do Planalto, em Brasília. A volta de Alencar foi comemorada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelos ministros mais influentes do governo. No encontro da coordenação política, hoje à tarde, no terceiro andar do prédio, Lula encenou uma quebra de braço com Alencar, segundo fotógrafos que acompanharam parte da reunião. O presidente "perdeu" o embate. "Forte! Braço de ferro! Você ganhou de mim", brincou Lula, sorrindo. Também participam do encontro da coordenação os ministros Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), Franklin Martins (Comunicação Social), Paulo Bernardo (Planejamento, Orçamento e Gestão), Tarso Genro (Justiça), José Múcio Monteiro (Relações Institucionais) e Luiz Dulci (Secretaria Geral).