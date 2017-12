Alencar retorna ao Brasil e já pode voltar ao trabalho O vice-presidente José Alencar embarca na noite desta sexta-feira para o Brasil, dez dias após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno na região do abdome. A operação foi considerada bem sucedida. "Ele foi liberado pelo médico, não só para viajar como também para retornar ao trabalho", disse Antonio Adriano da Silva, chefe de gabinete da vice-presidência, que acompanha Alencar nos Estados Unidos. Esta manhã Alencar passou por uma consulta de pós-operatório com o oncologista Dr. Murray Brennan, que supervisionou a cirurgia no dia 14 de novembro, no hospital Memorial Sloan-Kettering Center. "O médico avaliou a recuperação do vice-presidente como muito rápida", disse o chefe de gabinete. No dia 18 de novembro, Alencar já tinha deixado o Centro Médio, dando continuidade ao processo de recuperação em um hotel de Manhattan. Alencar embarca às 21h30 (horário de Brasília) no avião da Presidência, no aeroporto JFK, em Nova York. A chegada à base aérea de Brasília está prevista para às 8h30 (horário de Brasília) neste sábado. Em julho deste ano, o vice-presidente havia sido submetido a uma cirurgia abdominal, em São Paulo. Mas ao refazer exames em outubro, logo após o segundo turno das eleições presidenciais, foi informado da necessidade da continuação do tratamento do tumor.