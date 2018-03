Alencar respira por aparelhos, mas quadro é 'estável' O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 77 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por cirurgia de alta complexidade para retirada de tumores na região do abdome. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde de Alencar é "estável e os médicos consideram que o paciente está bem, levando-se em conta o tipo de intervenção". Segundo o boletim médico, ele respira por aparelhos e mantém todos os sinais vitais normais, inclusive com funcionamento normal do rim. A cirurgia à qual Alencar foi submetido ontem durou quase 18 horas. Durante o procedimento, 2/3 do ureter foram substituídos por uma parte do intestino delgado, com a função de ligar o rim à bexiga. Alencar encontra-se internado desde o dia 22 e luta contra o câncer desde 1997. No ano passado, o vice-presidente também foi internado no Hospital Sírio-Libanês para a retirada de um tumor no abdômen (em setembro), para o tratamento de infecção intestinal (em novembro) e para tratar de uma insuficiência renal (em dezembro).