Alencar recebe alta hospitalar após 27 dias O vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, recebeu alta no início da tarde de hoje do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado há 27 dias recuperando-se de uma cirurgia para retirada de tumores na região do abdome. Ele apareceu numa cadeira de rodas e cumprimentou os jornalistas presentes, sorrindo. Ainda hoje, Alencar concederá entrevista coletiva no prédio do hospital. Depois, o vice-presidente segue para a casa de sua família, na capital paulista. No dia 25 de janeiro, ele passou por uma cirurgia para a retirada de tumores na região do abdome que durou quase 18 horas. Esta operação foi a mais radical intervenção cirúrgica à qual Alencar foi submetido na luta contra o câncer.