Alencar recebe alta após retirada de tumor maligno O vice-presidente da República, José Alencar, recebeu alta por volta das 12h deste sábado, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde se submeteu na terça-feira a uma cirurgia para retirada de um tumor, que se soube ser maligno hoje, segundo o médico Raul Cutait. O tumor estava localizado no abdome. Ao sair, o vice-presidente falou com jornalistas, informou estar bem e se disse preparado para iniciar campanha pela reeleição, embora ainda não tenha conhecimento da agenda que deverá cumprir. O médico do vice-presidente, Raul Cutait, explicou que o tumor retirado na cirurgia era um sarcoma, que é maligno, mas, como foi identificado no começo e extirpado completamente, é tratável. "A sorte é que foi encontrado em fase inicial. A chance de cura é bastante boa", afirmou. Cutait explicou que este tipo de tumor pode ser tratado com radioterapia, mas ainda não é possível saber se Alencar se submeterá a isso, pois alguns exames precisam ser feitos. Alencar ficará mais três ou quatro dias em São Paulo para retirada dos pontos e estará liberado, depois, até para fazer viagens. "Há uma demanda muito grande. Temos candidatos a governador, senador, deputado federal, estadual que sempre querem a presença do presidente, mas às vezes eles se contentam com o vice-presidente", brincou. Do hospital, Alencar se dirigiu ao comitê do candidato a governador do Estado de São Paulo, Aloísio Mercadante, a quem se referiu como "colosso", com "grande prestígio no Congresso Nacional e em Brasília". Sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir esta semana os juros básicos da economia de 15,25% para 14,75% ao ano, o vice-presidente reiterou que é "um despropósito" o Brasil ter uma taxa real acima de 10%, seis vezes maior que a média de 40 países. Ele argumentou que o Copom é um órgão eminentemente técnico e por isso defende a ampliação do quadro de membros, inserindo representações regionais e setoriais, pois o Brasil possui várias realidades diferentes. "Precisamos ter alguém no Copom que represente a economia real, que represente setores primário, secundário, terciário e a infra-estrutura. Os nomes poderiam ser indicados e o presidente escolheria. Assim teríamos uma política econômica bem estruturada." Alencar disse que a questão não é discutir se o corte poderia ser maior ou menor, porque ainda assim o juro continuaria bastante alto. Ele acha que o Brasil não precisa praticar as mais altas taxas do planeta, com uma diferença "tão brutal" em relação a média internacional, pois a economia hoje é globalizada. Na sua opinião, o Estado tem que dar condições para as empresas competirem em igualdade de condições no mercado mundial.