Alencar recebe alta após iniciar novo tratamento

O vice-presidente, José Alencar, recebeu alta, ao meio-dia deste sábado, 2, do Hospital sírio-libanês. Alencar, que deu entrada no hospital na sexta, sofre de câncer e iniciou o tratamento de um novo tumor abdominal com uma terapia também nova para ele, à base da medicação Trabectedina (Yondelis), segundo informou a assessoria de imprensa do hospital. Alencar esteve sob os cuidados da equipe coordenada pelos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil. Por conta da doença, contra a qual luta há quase dez anos, o vice-presidente já se submeteu a três cirurgias e foi internado diversas vezes para tratamento de rádio e quimioterapias.