Alencar quer assumir Presidência até 4ª, informa Planalto

O Palácio do Planalto informou neste domingo, 13, que o vice-presidente da República, José Alencar, faz questão de assumir a Presidência interina do País até quarta-feira. Segundo o Planalto, ele deverá receber alta amanhã do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde sábado. No final da tarde de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com Alencar por telefone e, segundo fontes que acompanharam o diálogo, o vice-presidente se mostrou "tranqüilo e com boa voz". A informação do Planalto esfriou os rumores sobre o possível cancelamento da viagem presidencial à Guatemala e a Cuba, entre amanhã e quarta-feira. O embarque de Lula previsto para amanhã foi confirmado pela assessoria de imprensa da Presidência. O diagnóstico de Alencar mostrou quadro infeccioso, de acordo com o boletim médico. Entre os dias 3 e 6 de janeiro, ele foi submetido a sessões de quimioterapia. Na ocasião, Alencar pediu orações aos jornalistas que o aguardavam na saída do hospital e resumiu seu próprio estado de saúde com a expressão "a coisa está preta". No final de outubro, Alencar havia se submetido a uma cirurgia para a remoção de um tumor abdominal.