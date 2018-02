Alencar pode deixar UTI neste domingo

Na manhã deste sábado, José Alencar recebeu a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. O ministro disse que ele está bem disposto e que conversaram muito sobre a situação do País. Mercadante também acredita que amanhã Alencar poderá deixar a UTI porque o sangramento já está controlado e seu estado de saúde, em comparação com ontem, está muito melhor. "Ele está cada vez melhor. Então, dá a impressão de que amanhã ele poderá sair da UTI", disse Mercadante à Agência Brasil.

Mercadante disse ainda que José Alencar continua lutando e está muito ativo, inclusive acompanhando o noticiário diariamente e otimista com o futuro do País. "Ele continua lutando, e com muita vontade de viver. Evidentemente que ele tem um quadro debilitado por tudo que passou nas últimas semanas, mas ele está brigando forte e está animado com a notícia de poder ir para o quarto", reiterou o ministro da Ciência e Tecnologia.