Alencar permanece internado no Sírio-Libanês, em SP O vice-presidente José Alencar permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se submete a um tratamento clínico contra um entupimento intestinal. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, seu quadro é estável. Alencar voltou na última terça-feira ao hospital para realizar exames.