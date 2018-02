Alencar passará por nova sessão de hemodiálise hoje

Hoje, como previsto, o ex-vice-presidente foi submetido à sessão de quimioterapia para tratar do câncer no abdome, doença contra a qual luta há mais de 13 anos. Alencar foi internado no dia 22 de dezembro, quando foi submetido à cirurgia de emergência para tratar de uma hemorragia digestiva. No dia 30, deixou a UTI do Sírio-Libanês após se recuperar de procedimento para reverter um quadro de sangramento não contínuo na região do abdome.

Alencar já passou por mais de 15 cirurgias por causa dos tumores na região abdominal. As equipes médicas que acompanham o vice-presidente são coordenadas pelos médicos Paulo Hoff, Raul Cutait, Roberto Kalil Filho, Paulo Ayroza Galvão, Yana Novis, David Uip, Miguel Srougi e Francisco César Carnevale.