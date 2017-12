Alencar passará por nova consulta médica em Nova York O vice-presidente José Alencar passará por nova consulta pós-operatória nesta sexta-feira, 24, em Nova York, cerca de dez dias após a cirurgia para retirada de um tumor maligno na região do abdome. Segundo fontes próximas a Alencar, a expectativa é de que nesta consulta o oncologista Dr. Murray Brennan, que supervisionou a cirurgia, libere o vice-presidente para viajar. "Se a liberação ocorrer, Alencar pode retornar ao Brasil no mesmo dia", afirmou a fonte. Alencar deixou o hospital Memorial Sloan-Kettering Center no último sábado, 18, para continuar a recuperação em um hotel de Manhattan próximo ao centro médico. Nesta semana de pós-operatório, "Alencar tem se mostrado animado e vem se alimentado bem", relatou a fonte. Em julho deste ano, o vice-presidente havia sido submetido a uma cirurgia abdominal, em São Paulo. Mas ao refazer exames em outubro, logo após o segundo turno das eleições presidenciais, foi informado da necessidade da continuação do tratamento do tumor.