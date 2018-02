Alencar passará por nova cirurgia para retirada de tumor

O vice-presidente da República, José Alencar, será submetido a uma nova cirurgia para a retirada de um tumor, no próximo dia 29, em São Paulo. Alencar comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a cirurgia, segundo informações de fonte do Planalto. Na segunda-feira, na reunião da Coordenação Política do governo, Alencar se mostrou descontraído e tranqüilo sobre a cirurgia. Ele explicou a Lula que resolveu desta vez fazer a cirurgia no Brasil para ficar mais perto da família e de amigos. A cirurgia de Alencar está prevista para o mesmo dia em que o presidente Lula embarca para Zurique, onde participará do anúncio de que o Brasil será sede da Copa do Mundo de 2014. O Brasil é o único candidato a sediar o evento. Lula retorna ao Brasil no dia 30. Com o afastamento de Alencar e a viagem de Lula, o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), deve assumir a Presidência da República neste dia.