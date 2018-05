Alencar passa por transfusão e toma antibióticos O vice-presidente da República, José Alencar, que voltou a ser internado hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, está sendo tratado com transfusões de sangue, antibióticos e fatores de crescimento, segundo boletim médico divulgado nesta manhã. De acordo com o hospital, Alencar passou por vários exames, apontando pancitopenia, que é a diminuição de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Este é um dos efeitos secundários normalmente associado à quimioterapia. Alencar luta contra um câncer no abdômen há cerca de 12 anos. De acordo com o hospital, o vice-presidente se sentiu mal devido à baixa imunidade e precisou ser internado para realização de exames.