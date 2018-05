Alencar passa por cirurgia no Sírio-Libanês, em SP O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, foi submetido no início da manhã de hoje a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Segundo primeiras informações do hospital, a operação, que faz parte do tratamento de um tumor abdominal, começou às 7 horas e deve durar por cerca de quatro horas. Um boletim sobre o estado de saúde do paciente será divulgado à tarde, segundo a assessoria. José Alencar se internou por volta das 18 horas de ontem para dar continuidade ao tratamento a que vem se submetendo contra um tumor abdominal. A cirurgia estava marcada para as 6h30 de hoje, de acordo com a assessoria.