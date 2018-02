Alencar passa por cirurgia em São Paulo

Desde o início da manhã deste sábado, 27, o vice-presidente da República, José Alencar, está sendo submetido a uma cirurgia para corrigir uma obstrução intestinal.

Alencar, de 79 anos, que luta contra um câncer na região do abdome há 13 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 23 e esta é a 16ª cirurgia que enfrenta. O quadro de saúde do vice-presidente tem se agravado no último mês. Ele ficou internado por 24 dias no Sírio-Libanês entre outubro e novembro e teve alta no dia 16, mas voltou uma semana depois.

Pela manhã, o médico Roberto Kalil falou rapidamente com a imprensa, mas não deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico. Ele disse apenas que vai acompanhar o pós-operatório do paciente. A previsão é que ocorra uma entrevista coletiva da junta médica após a cirurgia.

O boletim médico divulgado na sexta-feira, 26, informava que o quadro clínico do vice-presidente era estável e que o sarcoma que causou a suboclusão intestinal estava respondendo ao tratamento. "Porém persiste o quadro de suboclusão intestinal para o qual foi indicado tratamento cirúrgico", informa o boletim, assinado por diretores do hospital e médicos que acompanham o tratamento de Alencar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em sua residência em São Bernardo do Campo, mas não há previsão de visita a Alencar.