Alencar passa noite bem, mas continua na UTI

Ainda não há previsão para que o ex-vice-presidente deixe a UTI. Ontem, ele realizou uma sessão de hemodiálise pela manhã. Alencar está lúcido, consciente e tem recebido visitas. Ele recebeu ontem as visitas do ex-deputado federal Albano Franco e do jornalista da Globo José Roberto Burnier. Alencar estava acompanhado por sua esposa Mariza, pelo filho Josué e por um neto.

O hospital deve divulgar um novo boletim médico apenas quando houver alteração no quadro de saúde do ex-vice-presidente, que permanece estável dentro de sua gravidade. Alencar voltou a ser internado no Sírio-Libanês na última quarta-feira, devido a um quadro de peritonite (inflamação do peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal), causada por uma perfuração do intestino. Alencar luta há 13 anos contra um câncer no abdômen e já passou por diversas cirurgias.