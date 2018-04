Alencar passa bem após procedimento médico em SP Terminou no início da tarde de hoje o procedimento médico ao qual se submeteu o presidente em exercício, José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os médicos substituíram um cateter colocado dentro do ureter de Alencar na cirurgia para retirada de tumores do abdome, em 25 de janeiro. Segundo a assessoria da Presidência, Alencar passa bem e recupera-se da sedação num quarto do 11º andar do hospital.