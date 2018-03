Alencar passa bem após cateterismo, diz assessoria

O vice-presidente da República, José Alencar, passou neste domingo, 11, pela manhã por um cateterismo para avaliar a possibilidade de ele ter sofrido uma isquemia cardíaca, informa a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. Ainda segundo a assessoria, o Alencar passa bem. Ele está internado em São Paulo para avaliação de um quadro hipertensivo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar ainda hoje José Alencar. Lula chegou ontem da África do Sul e passa o dia em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Não há ainda previsão de horário para a visita a Alencar, que luta há anos contra o câncer e foi submetido a cirurgias recentemente para controlar tumores na região do abdômen..

Alencar chegou no hospital na última quarta-feira, para mais uma sessão de quimioterapia em razão do tratamento contra o câncer. Médicos decidiram pela sua internação, após diagnosticar um quadro de hipertensão. A equipe médica que o acompanha é coordenada pelos Profs Drs. Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff e Paulo Ayroza Galvão.