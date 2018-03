Alencar: ônus da prova em caso Bancoop é de acusador O vice-presidente da República, José Alencar, disse hoje acreditar que o caso envolvendo o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, e o suposto desvio de recursos da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop) não deve prejudicar a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à sucessão no Palácio do Planalto. O vice-presidente defendeu ainda que a denúncia seja objeto de "apuração rigorosa", mas ponderou que o ônus da prova cabe ao acusador - neste caso, a Promotoria Criminal do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).